ग्वालियर में 16 साल की किशोरी से दुष्कर्म, पहले दोस्ती फिर चैट के स्क्रीनशॉट से करने लगा ब्लैकमेल; दोस्त के फ्लैट में ले जाकर की दरिंदगी

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश के ग्वालियर शहर में 16 वर्षीय किशोरी को पहले दोस्ती और चैटिंग के जरिए संपर्क में लेने, फिर चैट के स्क्रीनशॉट के आधार पर ब्लैकमेल करने और उसके बाद दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपित भी नाबालिग है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, उपनगर ग्वालियर के गुदड़ी मोहल्ले में रहने वाली किशोरी का पड़ोस में रहने वाला किशोर कोचिंग आने-जाने के दौरान उसका पीछा करता था। आरोप है कि वह कई बार रास्ते में उसे रोककर मोबाइल नंबर मांगता था। बाद में दोनों के बीच दोस्ती हो गई और किशोर उससे चैटिंग करने लगा।