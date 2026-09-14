ओरछा के ऐतिहासिक जहांगीर महल का बदलेगा नाम, अब 'वीर सिंह महल' करने की तैयारी; शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव
ओरछा के ऐतिहासिक जहांगीर महल का नाम बदलकर 'वीर सिंह महल' करने की प्रक्रिया निवाड़ी जिला प्रशासन ने शुरू कर ...और पढ़ें
HighLights
ओरछा के जहांगीर महल का नाम बदलने की कवायद।
महल को अब 'वीर सिंह महल' नाम देने की तैयारी।
प्रशासन तैयार कर रहा नाम परिवर्तन का प्रस्ताव।
मनीष असाटी, टीकमगढ़। मध्य प्रदेश में रामराजा की धरती ओरछा की ऐतिहासिक पहचान जहांगीर महल के नाम परिवर्तन की प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। निवाड़ी जिला प्रशासन ने चार सौ वर्ष पुराने इस महल को बुंदेला राजा वीर सिंह देव का नाम देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उन्होंने ही इस भव्य महल का निर्माण ईस्वी सन 1626 में कराया था और इसकी पहचान को तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर का नाम दिया।
जहांगीर से राजा वीर सिंह की मित्रता थी। माना जाता है कि मुगल सम्राट इस महल में एक बार रुका था, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य को नकारते आए हैं। इसी आधार पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कह चुके हैं कि जहां कभी जहांगीर आया ही नहीं, उस महल का नाम उसके नाम पर नहीं होना चाहिए।
पिछले दिनों ओरछा में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सम्मिलित होने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा था कि जहांगीर महल राजा वीर सिंह ने बनवाया, इसलिए इसे उनका नाम दिया जाना चाहिए। इसके बाद से ही प्रशासन ने नामकरण से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी प्रारंभ की है। इसके लिए अब पुरातत्व विभाग से महल के निर्माण, उसके ऐतिहासिक तथ्यों, नाम और तत्कालीन परिस्थितियों से जुड़े प्राचीन अभिलेखों व साक्ष्यों का परीक्षण कराया जा रहा है। इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
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महल में हैं 136 कोठरियां
बेतवा नदी के किनारे स्थित जहांगीर महल ओरछा की सबसे प्रमुख स्थापत्य धरोहरों में शामिल है। तीन मंजिला इस महल का निर्माण महाराजा वीर सिंह देव के शासनकाल में विक्रम संवत 1662 से 1684 (ईस्वी सन् 1605 से 1627) के बीच कराया गया था। महल में 136 कोठरियां, अलंकृत मेहराब, जालियां और विशाल गज द्वार हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना यह महल वर्गाकार आकार में है। महल की स्थापत्य विशेषताएं बुंदेला शासन की कारीगरी और वास्तु दृष्टि को सामने लाती हैं।
महल को लेकर फिलहाल प्रासंगिक प्रमाणिक दस्तावेजों का संकलन किया जा रहा है। पुरातात्विक रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद नाम परिवर्तन के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस पर निर्णय शासन के स्तर पर होगा।
-जमुना भिड़े, कलेक्टर, निवाड़ी
इतिहासकार बोले- जहांगीर महल में कभी नहीं आया
टीकमगढ़ स्थित शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल के पूर्व प्राचार्य एवं इतिहासकार डा. केपी त्रिपाठी का कहना है कि जहांगीर और वीर सिंह देव के बीच दोस्ती बुंदेलखंड को मुगल आक्रमणों से बचाए रखने की एक दूरदर्शी कूटनीति थी। यह महल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उसी दौर की कूटनीति, राजपूती आन-बान और रणनीतिक संबंधों का जीवंत दस्तावेज है। शहजादा सलीम (जहांगीर) ने मित्रता के तहत जब ओरछा का रुख किया, तब उसके एक रात के आतिथ्य के लिए इस विशाल महल को आकार दिया गया था। हालांकि जहांगीर कभी यहां आया, ऐसे दस्तावेजों में कहीं प्रमाण नहीं मिलते।
डॉ. त्रिपाठी का कहना है कि यदि महल के नाम में परिवर्तन होता है, तो महाराजा वीर सिंह देव के योगदान को व्यापक पटल पर उचित स्थान मिल सकेगा। बुंदेली गौरव को नई पहचान भी मिलेगी।