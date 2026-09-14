ओरछा के ऐतिहासिक जहांगीर महल का बदलेगा नाम, अब 'वीर सिंह महल' करने की तैयारी; शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव

मनीष असाटी, टीकमगढ़। मध्य प्रदेश में रामराजा की धरती ओरछा की ऐतिहासिक पहचान जहांगीर महल के नाम परिवर्तन की प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। निवाड़ी जिला प्रशासन ने चार सौ वर्ष पुराने इस महल को बुंदेला राजा वीर सिंह देव का नाम देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उन्होंने ही इस भव्य महल का निर्माण ईस्वी सन 1626 में कराया था और इसकी पहचान को तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर का नाम दिया।

जहांगीर से राजा वीर सिंह की मित्रता थी। माना जाता है कि मुगल सम्राट इस महल में एक बार रुका था, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य को नकारते आए हैं। इसी आधार पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कह चुके हैं कि जहां कभी जहांगीर आया ही नहीं, उस महल का नाम उसके नाम पर नहीं होना चाहिए।

पिछले दिनों ओरछा में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सम्मिलित होने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा था कि जहांगीर महल राजा वीर सिंह ने बनवाया, इसलिए इसे उनका नाम दिया जाना चाहिए। इसके बाद से ही प्रशासन ने नामकरण से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी प्रारंभ की है। इसके लिए अब पुरातत्व विभाग से महल के निर्माण, उसके ऐतिहासिक तथ्यों, नाम और तत्कालीन परिस्थितियों से जुड़े प्राचीन अभिलेखों व साक्ष्यों का परीक्षण कराया जा रहा है। इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।