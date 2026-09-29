MP के चीता लैंडस्केप में 10 तेंदुओं के शिकार मामले में कोर्ट में परिवाद दायर, वाइल्ड लाइफ एसओएस संचालक से साढ़े नौ घंटे पूछताछ

डिजिटल डेस्क, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के अति संवेदनशील चीता लैंडस्केप में 10 तेंदुओं के शिकार के मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी के समक्ष कोर्ट में परिवाद दायर किया है।

30 जुलाई को शुरू हुई थी बड़ी कार्रवाई

प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव के निर्देश पर चल रहे अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ अभियान में 30 जुलाई को बड़ी कार्रवाई हुई थी। एसटीएसएफ भोपाल, एसटीएसएफ शिवपुरी, कूनो वन्यप्राणी मंडल और श्योपुर वन मंडल की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर दो आरोपितों की निशानदेही पर तेंदुए की 42 हड्डियां जब्त की थीं। जांच में संगठित गिरोह का हाथ सामने आया था।

दस गिरफ्तार, तेंदुए के अंग, फंदे और चाकू बरामद अब तक हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली के 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से तेंदुए के भारी मात्रा में अवयव, शिकार में उपयोग होने वाले छह घातक फंदे और एक चाकू भी जब्त हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने श्योपुर और मुरैना में 10 तेंदुओं का शिकार किया था, जो चीता लैंडस्केप क्षेत्र में आता है।