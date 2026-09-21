कूनो से आई बुरी खबर: नामीबियाई चीता गौरव की मौत, वंशवृद्धि में था अहम योगदान

डिजिटल डेस्क, श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में सोमवार शाम एक चीते की मौत हो गई। लगभग 10 वर्ष के इस नामीबियाई चीते गौरव ने शाम चार बजे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उसकी मृत्यु का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पार्क प्रबंधन के अनुसार, उसे 12 सितंबर को जंगल में बेहद कमजोर और सुस्त अवस्था में देखा गया था। इसके बाद बाड़े में लाकर इलाज किया जा रहा था।

गौरव उन आठ चीतों में से था, जो 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से भारत लाए गए थे। अब नामीबिया से लाए गए दो चीते ही बचे हैं। कूनो में चीतों की कुल संख्या 51 रह गई है। चार चीते मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में हैं।

गंभीर व्याधियों से ग्रस्त था कूनो प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चिकित्सकीय जांच में गौरव की हालत काफी चिंताजनक पाई गई। उसके शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो चुकी थीं और गंभीर डिहाइड्रेशन की स्थिति थी। तत्काल जरूरी दवाएं देने के साथ सपोर्टिव केयर शुरू की। इसके बाद उसे क्वारंटीन बोमा (बाड़ा) में रखा गया।

प्रारंभिक जांच में किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित होने की आशंका जताई गई थी। उपचार के बावजूद उसकी सेहत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। कूनो अधिकारियों का कहना है कि अब पोस्टमार्टम के साथ शरीर से लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी।

कूनो में वंशवृद्धि का हीरो था गौरव नामीबियाई चीता गौरव (पहला नाम एल्टन) और उसका भाई शौर्य (फ्रेडी) की जोड़ी को 'रॉकस्टार ब्रदर्स' कहा जाता था। इनका नाम नाम ब्रिटिश सिंगर एल्टन जान और फ्रेडी मर्करी पर रखे गए थे। कूनो में वंशवृद्धि की शुरुआत में इसकी अहम भूमिका रही है। कूनो प्रबंधन के अनुसार, नामीबियाई मादा ज्वाला के सबसे पहले मार्च 2023 में जो चार शावक पैदा हुए थे, वह गौरव के ही थे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी चीता निर्वा के साथ ब्रीडिंग से अप्रैल 2025 को पांच शावक जन्मे थे।