कूनो में फिर गूंजी चीतों की किलकारी, भारत में जन्मी KJP21 ने दिया पांच शावकों को जन्म; देश में अब 60 चीते

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट चीता को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सोमवार को यहां मादा चीता KJP21 ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही देश में अब चीतों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें 41 चीते भारत की धरती पर जन्मे हैं।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंटरनेट मीडिया 'एक्स' पर नवजात शावकों की तस्वीरें और वीडियो साझा कर इस उपलब्धि की जानकारी दी। उन्होंने इसे प्रोजेक्ट चीता के लिए एक और ऐतिहासिक और खुशी का पल बताया। भारत में जन्मी तीसरी मादा चीता ने बढ़ाया कुनबा केंद्रीय मंत्री यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा- प्रोजेक्ट चीता के लिए एक और ऐतिहासिक व आल्हादित कर देने वाला पल! भारत में जन्मी 32 माह की चीता KJP21 ने आज (सोमवार) को कूनो नेशनल पार्क में पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। वह भारत में जन्म लेने वाली तीसरी ऐसी मादा चीता है, जिसने यहां शावकों को जन्म दिया है। इससे पहले मुखी और KGP12 भी भारत में शावकों को जन्म दे चुकी हैं।

वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से इसे प्रोजेक्ट चीता के लिए अहम पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि इससे देश में चीतों की अगली पीढ़ी तैयार होने की प्रक्रिया और मजबूत हो रही है। Another historic and joyous milestone for Project Cheetah! 🐆❤️ KJP21, a 32-month-old Indian-born female cheetah, has given birth to five healthy cubs in Kuno National Park today. KJP21 is the third Indian-born female cheetah to give birth, after Mukhi and KGP12—an important milestone in the emergence of the next generation of India’s cheetah population. With the arrival of these five cubs, the cheetah population in India has reached 60, including 41 Indian-born cheetahs. Importantly, these cubs also mark the beginning of the Botswanan lineage in India, as their father is a Botswanan male cheetah—adding a new genetic lineage to India’s growing cheetah population. Another generation born on Indian soil, adding yet another beautiful chapter to the remarkable story of cheetah reintroduction in India. Heartfelt congratulations to the veterinarians, field staff, managers and everyone associated with Project Cheetah, whose dedication, commitment and tireless efforts have made these moments possible. Welcome to the world, little ones 🐆 #WildlifeWeek2026 — Bhupender Yadav (@byadavbjp) October 5, 2026 बोत्सवाना की नई जेनेटिक लाइन की शुरुआत इन पांच शावकों के जन्म की एक और खासियत है। इनके पिता बोत्सवाना से भारत लाए गए नर चीता हैं। ऐसे में इन शावकों के साथ भारत में बोत्सवाना की जेनेटिक लाइन की भी शुरुआत हुई है। इससे देश में विकसित हो रहे चीता कुनबे में नई आनुवंशिक विविधता जुड़ने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें- कूनो से दो चीतों की विदाई से पहले बढ़ सकता है कुनबा, जल्द नए शावकों की किलकारी की उम्मीद

भारत में जन्मे चीतों का आंकड़ा 40 के पार पांच नए शावकों के जन्म के बाद अब भारत में चीतों की कुल संख्या अब 60 हो गई है। खास बात यह है कि इनमें 41 चीते भारत में जन्मे हैं। कूनो में लगातार हो रहे प्रजनन को प्रोजेक्ट चीता की बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है।