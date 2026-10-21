ग्वालियर हादसे पर गरमाई सियासत, जीतू पटवारी बोले- सरकार सामूहिक हत्याकांड की महारथी, एसपी-कलेक्टर अभी तक पद पर कैसे?

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। नवरात्र के दौरान शीतला माता मंदिर पर हुए भीषण हादसे के मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार सामूहिक हत्याकांड की महारथी है, सरकार का ऐसा चेहरा कब तक रहेगा? ग्वालियर कलेक्टर व एसपी इतने दिन पद पर कैसे बने हुए हैं?

इसके अलावा पटवारी ने सरकार को घेरते हुए पुराने हादसों व मामलों पर भी सवाल उठाए। बुधवार को जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ हादसे में मृतक परिवारों के घर पहुंचकर ढ़ांढस बंधाया और घायलों का हालचाल जानने भी पहुंचे।

मोहन सरकार पर साधा निशाना कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा कि हमारे प्रदेश में जो सरकार है, उसे सामूहिक हत्याकांड में महारथ हासिल है। 26 बच्चों की कफ सीरप में सामूहिक हत्या हुई, फिर सागर में शराब कांड हुआ। उससे पहले भिंड में शराब से लोग मरे। इंदौर में जहरीले पानी से लोग मरे। इंदौर में ट्रक से हादसा हुआ, उस समय तय हुआ था कि ऐसी घटना किसी जिले में होगी तो एसपी-कलेक्टर पद पर नहीं रहेंगे। अब इतनी बड़ी घटना ग्वालियर में हुई है, कुछ नहीं हुआ।

जीतू ने कहा कि इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है, मुख्यमंत्री जरूर आए, सिंधिया जी लोगों के साथ घूमते मिले। सरकार की गंभीरता क्या थी? क्या एसपी को पद पर अभी रहना था? क्या कलेक्टर का कोई दायित्व नहीं? सरकार राजनीतिक जिम्मेदारी कभी नहीं लेती।