श्योपुर में घायल मिला कूनो का चीता! पैर में गंभीर चोट, पहचान छिपाने से बढ़ा सस्पेंस

डिजिटल डेस्क, श्योपुर। प्रदेश के श्योपुर जिले में विजयपुर क्षेत्र के नितनवास गांव के पास एक चीता घायल अवस्था में मिला है। उसके पैर में गंभीर चोट होने की सूचना के बाद वन विभाग में हलचल मच गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थिति का जायजा लिया और घायल वन्यजीव को सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

चीते की हालत को देखते हुए उसे ट्रेंकुलाइज कर कूनो नेशनल पार्क लाने की तैयारी की जा रही है। यहां विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जाएगा। फिलहाल वन विभाग की प्राथमिकता घायल चीते को सुरक्षित तरीके से उपचार केंद्र तक पहुंचाना और समय रहते चिकित्सा उपलब्ध कराना है।

चीते को चोट कैसे लगी, अभी स्पष्ट नहीं नितनवास गांव के पास चीते के घायल मिलने की जानकारी सामने आने के बाद उसकी चोट के कारणों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चीता किसी दूसरे वन्यजीव के साथ संघर्ष में घायल हुआ, किसी दुर्घटना का शिकार बना या चोट लगने की कोई अन्य वजह रही।

वन विभाग की ओर से चोट के कारणों की पुष्टि नहीं की गई है। वास्तविक स्थिति का पता चिकित्सकीय परीक्षण और विभागीय जांच के बाद ही चल सकेगा। घायल चीते की पहचान पर भी सस्पेंस इस मामले में घायल चीते की पहचान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वन विभाग के अधिकारी फिलहाल उसके नाम और पहचान की जानकारी साझा करने से बच रहे हैं। ऐसे में यह पता नहीं चल पाया है कि कूनो के चीतों में से कौन घायल हुआ है।