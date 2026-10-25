श्योपुर के गांव में घर की दहलीज तक पहुंचे चीते, टपरी में दो बछड़ों का किया शिकार; दंपती ने भागकर बचाई जान

डिजिटल डेस्क, श्योपुर। कूनो के खुले जंगल में घूम रहे चीतों की आवाजाही अब ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बनने लगी है। रविवार सुबह बमोरी गांव में दो चीते पशुपालक के घर की टपरी में घुस गए और वहां बंधे दो बछड़ों का शिकार किया। घटना के समय पशुपालक पत्नी के साथ पास ही सो रहे थे। अचानक हुए हमले से दंपती घबरा गए और जान बचाने के लिए वहां से दूर भागे।

सुबह हुई इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों को अब खेतों में जाने और मवेशियों को खुले में बांधने में भी डर लग रहा है। सो रहे दंपती के पास ही बंधे थे बछड़े जानकारी के अनुसार रविवार तड़के करीब पांच बजे पशुपालक सोमला वीर सिंह अपनी पत्नी के साथ टपरी में खटिया डालकर सो रहे थे। दोनों बछड़े पास ही बंधे हुए थे। इसी दौरान दो चीते वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। आहट सुनकर दंपती की नींद खुली तो सामने चीतों को देखकर उनके होश उड़ गए। दोनों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। बाद में ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी में चीतों को बछड़ों का शिकार करते देखा।

ग्रामीणों में बढ़ी चिंता घटना के बाद बमोरी और आसपास के गांवों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि चीतों की लगातार आवाजाही से खेती-किसानी और पशुपालन प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने वन विभाग से गांवों और खेतों के आसपास गश्त बढ़ाने, चीतों की गतिविधियों पर चौबीस घंटे नजर रखने तथा प्रभावित पशुपालक को उचित मुआवजा देने की मांग की है।