ग्वालियर में मोमोज को लेकर हुआ विवाद, ठेले वाले ने छात्र पर उड़ेल दिया खौलता तेल; चेहरा व कान झुलसे

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शहर के हजीरा थाना क्षेत्र में मोमोज को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खौफनाक घटना में बदल गया। पुरानी रेशम मिल चौराहे पर एक ठेले से मोमोज खरीदने पहुंचे 18 वर्षीय छात्र ने प्लेट में संख्या कम होने की शिकायत की तो विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि ठेले वाले ने गुस्से में आकर कड़ाही में रखा खौलता तेल छात्र के ऊपर फेंक दिया। इससे उसका चेहरा और कान गंभीर रूप से झुलस गए। हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वारदात के तुरंत बाद आरोपी ठेला छोड़कर वहां से भाग निकला।

20 रुपये के मोमोज को लेकर हुआ विवाद जानकारी के मुताबिक पीड़ित शिवा उर्फ चेतन भदौरिया (18), निवासी न्यू रेशम मिल (प्रगति नगर), अपने दोस्तों गोलू खान और विकास राजपूत के साथ जिम जाने के लिए निकला था। रास्ते में तीनों पुरानी रेशम मिल चौराहे पर अंकित के मोमोज के ठेले पर रुके।

शिवा ने 20 रुपये के मोमोज का ऑर्डर दिया। प्लेट मिलने पर उसमें मोमोज कम नजर आए तो उसने विक्रेता से इसकी शिकायत की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इसी बात को लेकर अंकित भड़क गया और छात्र से गाली-गलौज करने लगा।