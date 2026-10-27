प्रभु श्रीराम की रील देख रही पत्नी पर तलवार से किया हमला, पति बोला- महाकाल की रील लगाने को कहा था

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मोबाइल पर पसंद की रील देखने को लेकर पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया। गुस्साए पति ने पत्नी पर तलवार से हमला कर दिया। सिर, गर्दन और घुटने पर चोट लगने से घायल महिला ने किसी तरह पड़ोसी के घर में घुसकर अपनी जान बचाई। घटना सोमवार रात बड़ा गेट, कांच मिल क्षेत्र की है। पड़ोसियों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

भगवान राम की रील देखने पर शुरू हुई बहस घायल रेवती उर्फ रीतू तोमर ने पुलिस को बताया कि रात करीब 11 बजे वह बच्चों के साथ भगवान श्रीराम की रील देख रही थी। इसी दौरान पति करनवीर सिंह उर्फ करू तोमर घर पहुंचे। पति ने महाकाल की रील लगाने को कहा। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। रीतू के अनुसार, गुस्से में उसके यह कहने पर कि वह ऐसे पति के साथ नहीं रह सकती, विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पति मंदिर में रखी पूजा की तलवार उठा लाया और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसने पत्नी पर तलवार से हमला कर दिया।