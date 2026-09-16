जुड़वा बेटियां जन्मीं तो पति ने पत्नी पर चाकू से किए वार, वार्ड में मची चीख-पुकार... ग्वालियर KRH में खौफनाक वारदात

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर के कमलाराजा अस्पताल (KRH) के गायनिक वार्ड में बुधवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। जुड़वा बेटियों को जन्म देने से नाराज पति ने अस्पताल में भर्ती पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने पत्नी के चेहरे पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अचानक हुए हमले से वार्ड में मौजूद प्रसूताओं और उनके स्वजन में दहशत फैल गई।

घटना के दौरान अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों ने आरोपित पति को पकड़ लिया। वहीं वार्ड में मौजूद कुछ मरीजों के स्वजन ने भी उसे घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही अस्पताल के सहायक अधीक्षक डॉ. हितेंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला।

ऑपरेशन के बाद वार्ड में पहुंची थी महिला जानकारी के अनुसार हजीरा निवासी पूजा पत्नी उदयभान को प्रसव पीड़ा के चलते मंगलवार को KRH के गायनिक विभाग में भर्ती कराया गया था। बुधवार सुबह चिकित्सकों ने उसे प्रसव के लिए ऑपरेशन थिएटर भेजा, जहां उसने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया।

ऑपरेशन के बाद पूजा को गायनिक वार्ड में शिफ्ट किया गया। कुछ देर बाद उसका पति उदयभान वार्ड में पहुंचा और चाकू निकालकर पत्नी पर हमला कर दिया। आरोपित ने उसके चेहरे पर कई वार किए, जिससे गहरे घाव हो गए।