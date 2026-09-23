ग्वालियर के 1000 बिस्तर अस्पताल में मारपीट के बाद जूनियर डॉक्टरों ने किया काम बंद, फर्श पर तड़पते मरीज ने इलाज के इंतजार में तोड़ा दम

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। हजार बिस्तर अस्पताल के मेडिसिन आईसीयू में मंगलवार रात सीनियर रेजीडेंट और पीजी रेजीडेंट के बीच हुई मारपीट के बाद बुधवार सुबह जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। इस दौरान दतिया से इलाज कराने आए 60 वर्षीय रतीराम की हालत बिगड़ गई और उन्होंने अस्पताल परिसर के फर्श पर दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी रामप्यारी का आरोप है कि पर्चा बनने और प्रारंभिक जांच के बावजूद उन्हें भर्ती नहीं किया गया। वह करीब एक घंटे तक फर्श पर पड़े रहे।

वेंटिलेटर को लेकर हुआ था विवाद मंगलवार रात करीब 11 बजे भिंड की भूरी देवी को हजार बिस्तर अस्पताल के मेडिसिन आईसीयू में भर्ती किया गया था। जांच के बाद डॉक्टरों ने वेंटिलेटर की आवश्यकता बताई, लेकिन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने को लेकर विवाद हो गया। जयवीर नामक युवक ने पहले ड्यूटी डॉक्टर अनंत अय्यर और डॉ. प्रतीक बागडे से मारपीट की।