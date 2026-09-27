संघ विचार परिवार से मातृशक्ति को प्रभावी ढंग से जोड़ने पर मंथन

जेएनएन, ग्वालियर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार से मातृशक्ति को और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने की आवश्यकता पर महिला समन्वय की अखिल भारतीय बैठक में गहन मंथन किया गया।

महिला प्रतिनिधियों ने वर्षभर किए गए कार्यों को लेकर अनुभव साझा करते हुए मातृशक्ति की अपेक्षित सहभागिता न होने पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही मातृशक्ति की सहभागिता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर नए प्रयासों और कार्ययोजना पर विचार किया गया।