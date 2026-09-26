बंगाल में RSS का बड़ा विस्तार, मोहन भागवत के दौरे से पहले संगठन में अहम बदलाव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) बंगाल में अपना विस्तार तेज करने की तैयारी में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आगामी आठ अक्टूबर को बर्द्धमान आ रहे हैं, जहां वे एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। संघ के शताब्दी वर्ष में सांगठनिक बदलाव किए जा रहे हैं। बंगाल में भी सांगठनिक विस्तार को जमीनी स्तर पर ले जाने की तैयारी है।

दक्षिण बंगाल के प्रांत प्रचार प्रमुख बिप्लव राय के अनुसार, 'प्रांत' ढांचे के जरिए संचालित होने वाले कामकाज को पुनर्गठित कर अब 'संभाग' व्यवस्था लागू की जा रही है। देशभर में इनकी संख्या बढ़ाकर करीब 110 की जा रही है। महालया तक राज्य में संघ की शाखाओं की संख्या को दोगुना कर 10 हजार तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।