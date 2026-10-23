छतरपुर में मजदूरों से भरा वाहन बेकाबू होकर पलटा, 37 घायल; 16 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। प्रदेश के छतरपुर जिले में गुरुवार शाम मजदूरों से भरा एक लोडर हादसे का शिकार हो गया। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के देवरा गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में 37 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 16 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में 14 साल का एक किशोर भी शामिल है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

मूंगफली की फसल निकालने आ रहे थे मजदूर प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सभी मजदूर कटनी जिले के वादा इम्लाज गांव के निवासी हैं। वे छतरपुर में मूंगफली की फसल निकालने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान देवरा गांव के पास चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप सड़क पर पलट गई। वाहन में बड़ी संख्या में मजदूर सवार थे, जिनमें से कई लोग घायल हो गए।

बिजावर अस्पताल में प्राथमिक उपचार हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को राहत एवं बचाव कार्य के बाद बिजावर अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को बेहतर उपचार के लिए छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया।