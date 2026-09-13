मां ने रील देखने से रोका तो घर से निकला 8 साल का बच्चा, चंडीगढ़ से ट्रेन में बैठकर पहुंच गया ग्वालियर; ऐसे मिला परिवार

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मोबाइल पर रील्स देखने से रोकना आठ साल के बच्चे को इतना नागवार गुजरा कि वह बिना बताए घर से निकल गया और ट्रेन में बैठकर सैकड़ों किलोमीटर दूर ग्वालियर पहुंच गया। चंडीगढ़-इंदौर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में अकेले सफर कर रहे बच्चे पर चेकिंग के दौरान टीटीई की नजर पड़ी। संदेह होने पर टीटीई ने तत्काल रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कंट्रोल रूम को सूचना दी। ट्रेन के ग्वालियर पहुंचते ही आरपीएफ ने बच्चे को सुरक्षित उतारा और उसकी मां से फोन पर बात कराई। इसके बाद स्वजन उसे लेने ग्वालियर पहुंचे।

रील्स देखने से रोका तो घर से निकल गया बच्चा चंडीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। घर में मोबाइल पर रील्स देखने को लेकर उसे रोका गया था। इससे नाराज होकर वह बिना किसी को बताए घर से निकल गया और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में सवार हो गया।

बच्चे को यह अंदाजा भी नहीं था कि ट्रेन उसे कितनी दूर लेकर जा रही है। वह अकेले ही सफर करता हुआ ग्वालियर तक पहुंच गया। अकेले बच्चे को देखकर टीटीई को हुआ शक ट्रेन नंबर 19308 चंडीगढ़-इंदौर एक्सप्रेस में नियमित चेकिंग के दौरान टीटीई की नजर स्लीपर कोच में अकेले बैठे बच्चे पर पड़ी। उसके साथ कोई अभिभावक नहीं था। पूछताछ में स्थिति संदिग्ध लगने पर टीटीई ने बिना देर किए आरपीएफ कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी।