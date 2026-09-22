छतरपुर में 200 साल पुराने मंदिर में चोरी, अष्टधातु से बनी रामलला की मूर्ति समेत 16 मूर्तियां गायब; दो सिंहासन भी ले गए चोर

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। प्रदेश के छतरपुर जिले में करीब 200 साल पुराने मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। मतगुवां थाना क्षेत्र में सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर स्थित ब्रह्मदेव मंदिर से भगवान राम की अष्टधातु की मूर्ति समेत कुल 16 मूर्तियां चोरी हो गईं। चोर मंदिर से भगवान के दो सिंहासन भी अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

बताया जा रहा है कि मंदिर छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वारदात का पता उस समय चला, जब मंदिर के पुजारी कृष्ण कुमार शर्मा मंगलवार सुबह पूजा करने पहुंचे। मंदिर में सामान बिखरा देखकर उन्होंने जांच की तो कई मूर्तियां और सिंहासन गायब मिले।

गेट तोड़कर मंदिर में घुसे चोर पुजारी के अनुसार, चोरों ने मंदिर का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद भगवान राम की अष्टधातु से बनी मूर्ति समेत छोटी-बड़ी 15 अन्य मूर्तियां चोरी कर लीं। चोर पूजा स्थल पर रखे भगवान के दो सिंहासन भी ले गए।