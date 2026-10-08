अग्निवीर बनने की चाह में बदला नाम-पता, बनवा ली फर्जी मार्कशीट और आधार; ग्वालियर में यूपी के 13 अभ्यर्थी पकड़े

अमित मिश्रा, ग्वालियर। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए 22 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके 13 युवाओं ने फर्जीवाड़े का रास्ता चुना। उन्होंने फर्जी मार्कशीट और आधार कार्ड तैयार करा लिए। इनमें अपनी जन्मतिथि और पता ही नहीं, नाम भी बदल लिया।

इनके आधार पर आवेदन कर भर्ती में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंच गए, लेकिन उनका फर्जीवाड़ा सामने आ गया। फर्जीवाड़ा करने वाले ये 13 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के बताए गए हैं। इनमें पांच आगरा के रहने वाले हैं। फिंगरप्रिंट स्कैन होते ही खुला राज ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा के दौरान जब अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक परीक्षण किया गया और उनके फिंगरप्रिंट्स को सिस्टम में स्कैन किया गया, तो पूर्व का डाटा मिसमैच हुआ। उनके द्वारा जमा की गई मार्कशीट ऑनलाइन रिकॉर्ड से मिलान में फर्जी पाई गईं।