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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां का निधन, भोपाल AIIMS में ली अंतिम सांस

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Fri, 30 Oct 2026 11:28 PM (IST)

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां काशी बाई का भोपाल एम्स में निधन हो गया। ...और पढ़ें

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां का निधन

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां का निधन

HighLights

  1. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां काशी बाई का निधन।

  2. भोपाल एम्स में उपचार के दौरान ली अंतिम सांस।

  3. पैतृक गांव जैत में हुआ अंतिम संस्कार, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां काशी बाई का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अंतिम दर्शन कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। भोपाल में अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव जैत ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया।

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