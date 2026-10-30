केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां का निधन, भोपाल AIIMS में ली अंतिम सांस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां काशी बाई का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अंतिम दर्शन कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। भोपाल में अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव जैत ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया।