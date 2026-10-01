'अफवाह से बचें, मरम्मत हो रही है'; उज्जैन में शाही मस्जिद की मीनार गिराने में छत हुई डैमेज तो बोले अधिकारी

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग को चौड़ा करने की योजना है। इसको लेकर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद में गुरुवार को हादसा हो गया। मस्जिद की मीनार गिराने में उसकी छत डैमेज हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि ऊंची मीनार का एक हिस्सा टूटकर मस्जिद की छत पर जा गिरा, जिससे छत समेत मस्जिद के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन इसकी मरम्मत करवा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि लोग सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से बचें।

क्या है मामला? दरअसल सिंहस्थ 2028 की तैयारियां चल रही हैं और इसी के तहत कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग को चौड़ा किया जाना है। शाही मस्जिद की मीनार समेत करीब 6 फीट हिस्सा प्रस्तावित सड़क की जद में आ रहा था। मस्जिद के इसी हिस्से को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने हाथों से तोड़ा है। गुरुवार को निर्माण हटाने का काम चल रहा था और इसी दौरान मीनार का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया।

क्षतिग्रस्त हिस्से की हो रही मरम्मत कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि मस्जिद के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। स्थिति पर नजर बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक जानकारियों या अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है।