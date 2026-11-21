डिजिटल डेस्क, उज्जैन। सिंहस्थ-2028 के लिए सुविधाएं जुटाने के क्रम में रेलवे ने माधव नगर स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार तड़के शुरू की गई कार्रवाई में प्लेटफार्म नंबर आठ के पास रेलवे की जमीन पर बनी सात मजार, एक मकबरा सहित कई अन्य निर्माण ढहाए गए।

सात घंटे चली कार्रवाई में करीब 15 हजार वर्गफीट जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। इस पर सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया विकसित किया जाएगा। रेलवे ने इसी परिसर में स्थित तीन मंदिरों को हटाने के लिए भी नोटिस जारी किए हैं। सिंहस्थ के लिए सुविधाओं के विस्तार के लिए शहर में सड़क चौड़ीकरण और अन्य विकास कार्यों के लिए अब तक कई मंदिरों सहित करीब 80 से अधिक धर्मस्थलों को हटाया गया है। सहयोग करते हुए कई धर्मस्थलों के प्रबंधकों ने सहमति भी दी।

कंठाल से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण के लिए हनुमान और गणेश मंदिरों को हटाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) निरीक्षक नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। रेलवे के रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडेय ने बताया कि संबंधित जमीन को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से स्थगन रद होने के बाद अतिक्रमण हटाया गया।

नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर आठ के पास जिस स्थान से मजार हटाई गई है, उससे कुछ दूरी पर एक मंदिर स्थित है। इसके अलावा माल गोदाम की ओर व मुख्य स्टेशन परिसर में भी एक-एक मंदिर है। इन तीनों मंदिरों को हटाने के संबंध में प्रबंधन को नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे चर्चा भी हो चुकी है। मंदिरों को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। रेलवे जल्द कार्रवाई करेगा।