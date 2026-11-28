डिजिटल डेस्क, भोपाल। अभिनेत्री व मॉडल त्विषा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जेल में बंद उसके पति समर्थ सिंह ने जेल में जान को खतरा बताया है। उसकी मांग है कि उसे विशेष सुरक्षा वाले सेल में भेज दिया जाए।

जेल प्रशासन ने उसे चार बंदी प्रहरियों का सुरक्षा घेरा मुहैया कराया है। समर्थ सिंह दो जून से ही भोपाल केंद्रीय जेल में बंद है। दरअसल, समर्थ सिंह के अधिवक्ता ने न्यायालय में आवेदन देकर कहा कि मुलाकात के दौरान जानकारी मिली कि उनके मुवक्किल समर्थ व पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को जेल के सामान्य बैरक में भेज दिया गया है।