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अशोकनगर में हृदयविदारक घटना: खेलते-खेलते कुएं में गिरे चार सगे भाइयों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम 

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Published: Mon, 14 Sep 2026 08:44 PM (IST)

अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना अंतर्गत विक्रमपुर गांव में एक हृदयविदारक हादसे में एक ही परिवार के चार सगे भाई ...और पढ़ें

चार बच्चों की डूबने से मौत। (फोटो- जागरण)

चार बच्चों की डूबने से मौत। (फोटो- जागरण)

HighLights

  1. अशोकनगर के विक्रमपुर गांव में चार सगे भाई कुएं में डूबे।

  2. बच्चों के पिता मजदूरी करने गए थे, मां मायके में रह रही है।

  3. घर से खेलने निकले थे चारों बच्चे, कुएं में उतराते मिले शव।

डिजिटल डेस्क, अशोकनगर। जिले के चंदेरी-थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर में सोमवार को एक हृदयविदारक हादसे में एक ही परिवार के चार सगे भाइयों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में देव (9 वर्ष), त्रिदेव (7 वर्ष), महादेव (6 वर्ष) और प्रयांश (4 वर्ष) शामिल हैं। चारों बच्चे बलवीर कुशवाहा के पुत्र बताए गए हैं।

जानकारी के अनुसार चारों बच्चे सोमवार सुबह करीब 10 बजे खेलने के लिए घर से निकले थे। पिता मजदूरी करने के लिए सुबह ही काम पर चले गए थे। वहीं बच्चों की मां पिछले करीब तीन महीने से अपने मायके में रह रही है। दोपहर करीब 1:30 बजे चारों बच्चों के शव खेत पर बने कच्चे कुएं में उतराते हुए मिले। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदेरी भेजा गया।

शवों पर मिले जख्म

घटना के बाद बच्चों के शवों से रक्त निकलने की बात सामने आई है। प्रारंभिक तौर पर जलीय जीवों, जैसे मछली अथवा केंकड़ों द्वारा शवों को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि बच्चों की मौत के वास्तविक कारण और शरीर पर मौजूद चोट अथवा अन्य निशानों की स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस जांच में इन बिंदुओं पर भी रहेगा फोकस

चारों बच्चों की एक साथ कुएं में डूबने की घटना को लेकर पुलिस द्वारा घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। इसमें यह पता लगाया जाना महत्वपूर्ण होगा कि बच्चे कुएं तक कैसे पहुंचे, कुएं में गिरने की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं।

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इसके अलावा कुएं की गहराई, सुरक्षा व्यवस्था, मुंडेर अथवा जाली की स्थिति, घटनास्थल का निरीक्षण, शवों पर मिले निशान तथा आसपास मौजूद लोगों के बयान भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

तहसीलदार ने राहत राशि का दिया भरोसा

घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से। दिलीप दरोगा तहसीलदार चंदेरी द्वारा आरबीसी 6(4) के तहत नियमानुसार राहत राशि प्रदान किए जाने की बात कही गई है। चार बच्चों की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

चार मासूम भाइयों की एक साथ मौत की खबर से विक्रमपुर गांव में शोक की लहर है। परिवार की स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल आर्थिक सहायता व अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराने की मांग की है।