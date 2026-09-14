फर्जी IAS तृप्ति का एक और शिकार सामने आया, विधानसभा वाला वीडियो बनाने वाली युवती से भी ठगे थे 3 लाख; भोपाल में तीसरी FIR

डिजिटल डेस्क, भोपाल। फर्जी IAS तृप्ति सिंह के साथ वीडियो बनाकर खुद को IAS अधिकारी बताते हुए विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने का दावा करने वाली युवती ख्याति धौलपुरे भी ठगी की शिकार निकली है। ख्याति की शिकायत पर बागसेवनिया पुलिस ने तृप्ति सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की तीसरी एफआईआर दर्ज की है।

बैतूल निवासी ख्याति ने आरोप लगाया कि तृप्ति ने उसे मानव संसाधन विभाग में बी-क्लास की नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसके एवज में तीन लाख रुपये लिए। रकम लेने के बाद करीब एक साल तक वह नौकरी लगवाने के नाम पर उसे अलग-अलग बहाने बनाकर टालती रही।

कार्यक्रम में हुई मुलाकात, फिर बढ़ी नजदीकी पुलिस के अनुसार ख्याति की मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान तृप्ति से हुई थी। इसके बाद दोनों मोबाइल फोन के जरिए संपर्क में रहने लगीं। तृप्ति ने खुद को IAS अधिकारी बताते हुए ख्याति को भरोसा दिलाया कि वह उसे मानव संसाधन विभाग में नौकरी दिला सकती है।

नौकरी की उम्मीद में ख्याति ने उसे तीन लाख रुपये दे दिए। इसके बाद जब काफी समय तक नियुक्ति नहीं हुई तो उसने तृप्ति से संपर्क किया। आरोप है कि तृप्ति कभी किसी दूसरे विभाग में नौकरी लगवाने की बात कहती तो कभी प्रक्रिया जल्द पूरी होने का भरोसा देकर समय मांगती रही।

नौकरी नहीं लगी तो रकम लौटाने से भी बचती रही शिकायत के मुताबिक समय बीतने के बावजूद न नौकरी मिली और न ही रकम वापस की गई। ख्याति का आरोप है कि तृप्ति लगातार किसी न किसी बहाने से उसे टालती रही।