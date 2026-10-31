उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचीं तमन्ना भाटिया, मां के साथ भस्म आरती में हुईं शामिल

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। बॉलीवुड और साउथ इंडियन एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया शनिवार सुबह उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुईं। वह अपनी मां और परिवार के साथ सुबह करीब 4 बजे मंदिर पहुंचीं।

ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर तमन्ना नंदी हॉल में बैठीं और करीब दो घंटे तक भस्म आरती देखी। उन्होंने पूजा की और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया।

विजिट के दौरान तमन्ना को भक्ति भाव से पूजा करते हुए भी देखा गया। आरती के बाद उन्होंने नंदी महाराज के कान में अपनी इच्छा पूरी की।

महाकाल मंदिर कमेटी ने तमन्ना और उनके परिवार को उनके विजिट के दौरान सम्मानित किया। पूजा-अर्चना के बाद तमन्ना ने अपना अनुभव शेयर किया और कहा कि सुबह की भस्म आरती में शामिल होने का मौका मिलना उनके लिए बहुत खुशी का अनुभव रहा।