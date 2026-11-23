डिजिटल डेस्क, सीहोर। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रविवार को सीहोर जिले के रेहटी में एक बार फिर आत्मीयता भरा अंदाज देखने को मिला। यहां वे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता विष्णु गुप्ता की चाय की दुकान पर पहुंचे। खास बात यह रही कि शिवराज ने दुकान पर खुद चाय बनाई और अपने हाथों से विष्णु भैया को भी पिलाई।

इस दौरान दोनों के बीच पुरानी यादों और संगठन के दिनों की चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज को अचानक अपने बीच पाकर विष्णु गुप्ता के साथ-साथ आसपास के दुकानदार व अन्य लोग भी काफी खुश नजर आए। जनसंघ के दौर से पार्टी के लिए समर्पित विष्णु भैया शिवराज सिंह चौहान ने इंटरनेट मीडिया पर इस मुलाकात का वीडियो साझा किया। उन्होंने विष्णु गुप्ता को विष्णु भैया कहकर संबोधित करते हुए बताया कि वे जनसंघ के समय से ही पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते आ रहे हैं। ऐसे पुराने कार्यकर्ता के साथ बैठकर चाय पीना, पुरानी बातें याद करना और आत्मीयता साझा करना उनके लिए सुखद अनुभव रहा।