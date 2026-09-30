उज्जैन में तीन लाख लीटर क्षमता का प्लांट लगाएगा सांची, ताकि सिंहस्थ में श्रद्धालुओं के लिए कम न पड़े दूध; कुंभ क्षेत्र में खुलेंगे 300 बूथ

डिजिटल डेस्क, भोपाल। उज्जैन में वर्ष 2028 में प्रस्तावित सिंहस्थ के दौरान करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने के अनुमान के बीच दूध की मांग अचानक बढ़ने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान वहां दूध की मांग करीब तीन लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। संभावित मांग को देखते हुए सांची तीन लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला नया ऑटोमेटेड डेयरी प्लांट तैयार करने में जुट गया है। इस प्लांट को मार्च 2028 तक शुरू कर दिया जाना प्रस्तावित है।

नया प्लांट किया जा रहा तैयार अधिकारियों ने बताया कि पिछले सिंहस्थ के दौरान रोजाना 1.10 लाख लीटर दूध की जरूरत पड़ी थी। अब भीड़ की संभावना अधिक है, इसलिए क्षमता तैयार रखना जरूरी है। उज्जैन में प्लांट की मौजूदा क्षमता करीब 2.5 लाख लीटर प्रतिदिन की है। नई जरूरत के लिए दूसरा प्लांट तैयार किया जा रहा है।

इसके पहले चरण में करीब 170 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि बाद में विस्तार के लिए करीब 80 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। इस तरह परियोजना की कुल लागत करीब 250 करोड़ रुपये होगी। नई डेयरी शुरू होने के बाद पुरानी डेयरी को तत्काल बंद नहीं किया जाएगा। दोनों व्यवस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से चलाकर अतिरिक्त क्षमता विकसित की जाएगी।