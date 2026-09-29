मोहन कैबिनेट का बड़ा ऐलान: छात्रों के खाते में आएंगे ₹600, अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में 20% आरक्षण

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में स्कूली शिक्षा, अग्निवीरों के रोजगार और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश के बदले नकद राशि देने का निर्णय लिया है। वहीं, पुलिस, वन विभाग समेत अन्य वर्दीधारी सरकारी पदों की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है।

ड्रेस की जगह 58 लाख छात्रों को मिलेंगे ₹600 कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए गणवेश व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी है। अब विद्यार्थियों को ड्रेस उपलब्ध कराने के बजाय ₹600 की राशि दी जाएगी। यह रकम विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 58 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इससे गणवेश के लिए मिलने वाली राशि सीधे हितग्राही तक पहुंच सकेगी। वर्दीधारी भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए भी अहम निर्णय लिया है। सेना में सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य की पुलिस, वन विभाग और अन्य वर्दीधारी पदों की भर्तियों में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इस व्यवस्था के तहत अग्निवीरों को राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती के दौरान आरक्षण का लाभ मिलेगा।