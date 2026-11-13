MP में दूध उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका, अमूल के बाद सांची ने 4 रुपये तक बढ़ाए दाम; जान लीजिए नई दरें

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में दूध उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है। अमूल के बाद अब सांची ने भी पैक्ड दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) ने दूध की नई दरें जारी कर दी हैं, जो 14 नवंबर 2026 से लागू होंगी। अलग-अलग श्रेणियों के दूध के दाम में 1 से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, 500 मिलीलीटर से छोटे पैकेटों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नई दरों के अनुसार, एक लीटर फुल क्रीम दूध के लिए अब 74 रुपये चुकाने होंगे, जबकि स्टैंडर्ड दूध 67 रुपये और टोन्ड दूध 59 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। गाय के एक लीटर दूध की कीमत 64 रुपये तय की गई है।

फुल क्रीम से लेकर टोन्ड दूध तक महंगा सांची की नई मूल्य सूची के मुताबिक, 500 मिलीलीटर फुल क्रीम दूध का पैकेट अब 37 रुपये में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 35 रुपये थी। इसी तरह स्टैंडर्ड दूध का आधा लीटर पैकेट 32 से बढ़कर 34 रुपये और टोन्ड दूध 29 से बढ़कर 30 रुपये हो गया है।

डबल टोन्ड, स्किम्ड, चाह/अमृत और टी स्पेशल दूध की कीमतों में भी संशोधन किया गया है। नई दरें भोपाल के साथ इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और बुंदेलखंड के दुग्ध संघों के बाजारों में लागू होंगी। 500 ML से छोटे पैकेटों को राहत एमपीसीडीएफ ने उपभोक्ताओं को आंशिक राहत देते हुए 500 मिलीलीटर से छोटे पैकेटों की मौजूदा कीमतें बरकरार रखी हैं। फेडरेशन के प्रबंध संचालक जयदेव बिस्वास के मुताबिक, दूध की खरीद, पैकिंग सामग्री और परिवहन की लागत लगातार बढ़ रही है। दुग्ध संघों की वित्तीय स्थिति संतुलित बनाए रखने के लिए कीमतों में संशोधन करना जरूरी हो गया था।