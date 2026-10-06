सांची की पहाड़ी पर एक माह से दहशत का सबब बना तेंदुआ पिंजरे में कैद, वन विहार भेजा गया

डिजिटल डेस्क, रायसेन। जिले की विश्व धरोहर स्थल सांची की पहाड़ी और माची क्षेत्र में करीब एक महीने से घूम रहे तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया। सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों के साथ-साथ सांची घूमने आने वाले पर्यटकों ने भी राहत की सांस ली।

वन विभाग के एसडीओ रजनीश कुमार शुक्ला के मुताबिक, पिछले एक महीने से सांची स्तूप परिसर और आसपास की पहाड़ी पर तेंदुए की लगातार गतिविधियां सामने आ रही थीं। तेंदुए की मौजूदगी से क्षेत्र में दहशत का माहौल था और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी वन विभाग सतर्क था।

20 दिन से चल रहा था पकड़ने का अभियान तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने करीब 20 दिन पहले क्षेत्र में दो पिंजरे लगाए थे। इसके लिए दो विशेष टीमें तैनात की गई थीं। एक टीम दिन के समय जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में गश्त करती थी, जबकि दूसरी टीम रातभर पिंजरों के आसपास निगरानी रखती थी।