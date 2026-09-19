मुरैना से आया था सागर में जहरीली शराब का फॉर्मूला, पीने के बाद बनाने वाले की ही सबसे पहले हुई मौत; जांच में चौंकाने वाला खुलासा

डिजिटल डेस्क, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में 36 लोगों की जान लेने वाली जहरीली शराब का फॉर्मूला मुरैना जिले से आया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बंडा के तातरवारा गांव में मुरैना के जिस व्यक्ति ने नकली शराब बनाई उसका पहला टेस्ट उसी ने किया। तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई।

उसका एक सहयोगी अंधा हो गया। उसके बाद भी जहरीली शराब फैक्ट्री के कर्ताधर्ताओं ने दुकानों तक पहुंच चुकी शराब को रुकवाने की कोई कोशिश नहीं की। नतीजतन, इस जहरीली शराब ने सागर में कहर ढहाया। सागर के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने शनिवार को बताया कि आरोपित मुरैना के बानमोर थाना क्षेत्र के आदर्श कालोनी निवासी दिनेश शिवहरे ही नकली शराब का फॉर्मूला लेकर आया था। उसने सागर में करणी सेना के संभाग अध्यक्ष बताए जा रहे चंद्रभान सिंह उर्फ चंदू राजपूत से संपर्क किया और बंडा क्षेत्र में नकली शराब बनाने की योजना बनाई।

दिनेश और उसके सहयोगी देवेंद्र जाटव ने तीन सितंबर को नकली शराब बनाकर उसे टेस्ट किया। इसके बाद दोनों की तबीयत खराब हुई तो सागर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत अधिक बिगड़ने पर भेद खुलने के डर से बाहर दिखाने के नाम पर दिनेश की छुट्टी करा ली और उसे मुरैना रवाना किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई।