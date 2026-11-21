डिजिटल डेस्क, सागर। शराब पीने से मौतों का सिलसिला सागर जिले में थम नहीं पा रहा है। दो दिन पहले दो लोगों की मौत के बाद यहां के देवरी में तीन और लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दो लोगों की हालत गंभीर है।

उल्लेखनीय है कि जिले के बंडा कस्बा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से सितंबर माह में 36 लोगों की मौत हो गई थी। दो दिन पहले ही बंडा थाना क्षेत्र में शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत हो गई थी।

देवरी में जिन तीन लोगों की हालत शुक्रवार रात को बिगड़ी, उनमें मृतक सचिन ठाकुर के स्वजन व अन्य लोगों ने शराब दुकान बंद कराने, शराब ठेकेदार के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने और मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांगों को लेकर जाम लगाया।