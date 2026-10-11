मौत को मात देकर नौरादेही अभयारण्य पहुंची बाघिन चारों शावकों संग सुरक्षित मिली, छह माह पहले हो गई थी लापता

डिजिटल डेस्क, सागर। कभी जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू की गई बाघिन अब अपने चार शावकों के साथ जंगल में सुरक्षित नजर आई है। पेंच टाइगर रिजर्व से बचाकर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही) में छोड़ी गई इस बाघिन ने अप्रैल 2026 में चार शावकों को जन्म दिया था। कुछ समय तक बच्चों के साथ दिखाई देने के बाद वह अचानक लापता हो गई।

महीनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिलने और रेडियो कॉलर से लोकेशन मिलना बंद होने के कारण बाघिन व उसके शावकों के जीवित रहने पर आशंकाएं जताई जाने लगी थीं। अब ट्रैप कैमरों में बाघिन अपने चारों शावकों के साथ दिखाई दी है। शावक भी अब बड़े और स्वस्थ नजर आ रहे हैं।

कुएं में गिरने के बाद बचाई गई थी जान बाघिन की जिंदगी बचाने की घटना 4 फरवरी 2025 की है। उस दिन पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने सिवनी जिले के हरदोली गांव में एक बिना मुंडेर वाले कुएं से उसे सुरक्षित बाहर निकाला था। बताया गया कि जंगली सूअर का पीछा करते समय बाघिन कुएं में गिर गई थी। उसे बाहर निकालने के लिए क्रेन और चारपाई की मदद ली गई।

रेस्क्यू के बाद बाघिन को रेडियो कॉलर पहनाया गया और निगरानी के लिए नौरादेही क्षेत्र में छोड़ दिया गया। नए ठिकाने पर उसने खुद को जंगल के वातावरण के अनुकूल ढाला और एक नर बाघ के साथ उसका मेल भी हुआ।

मां बनने के बाद टूट गया था संपर्क नौरादेही में बाघिन ने अप्रैल 2026 में चार शावकों को जन्म दिया। शुरुआत में वह एक-दो बार अपने बच्चों के साथ दिखाई दी, लेकिन इसके बाद अचानक उसकी गतिविधियों का पता चलना बंद हो गया। रेडियो कॉलर से भी लोकेशन नहीं मिलने के कारण वन विभाग के सामने उसकी तलाश चुनौती बन गई थी।