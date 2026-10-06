माचिस की डिबिया जितनी 350 पन्नों की गीता! टीकमगढ़ में पूर्व विधायक ने सहेजकर रखी है 130 साल पुरानी दुर्लभ प्रति

मनीष असाटी, टीकमगढ़। ज्ञान भारतम् अभियान में टीकमगढ़ जिले के खरगापुर से भारतीय धार्मिक और मुद्रण इतिहास से जुड़ी एक बेहद असाधारण धरोहर सामने आई है। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता सुरेंद्र प्रताप सिंह (बेबी राजा) के पास लगभग 130 वर्ष पूर्व मुद्रित श्रीमद्भगवद्गीता की लघु आकार की एक प्रति मिली है। महज 4×4.4 सेंटीमीटर आकार और करीब 350 पृष्ठों वाली इस गीता का स्वरूप एक सामान्य माचिस की डिबिया जितना है।

हैरान करने वाली बारीक प्रिंटिंग कमाल की बात यह है कि यह श्रीमद्भगवद्गीता हस्तलिखित प्रति न होकर पूरी तरह से मुद्रित है। ऐसे में, सवा सौ वर्ष पहले फिक्स फांट का प्रयोग कर इतने छोटे आकार में साढ़े तीन सौ पन्नों की पुस्तक प्रकाशित करना प्राचीन मुद्रण शिल्प का बेजोड़ नमूना है। इसमें शुरुआती पृष्ठों पर गीता माहात्म्य के बाद वुडकट शैली के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन के रथ का अत्यंत बारीक चित्र उकेरा गया है।