राजगढ़ स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़ा: मृत कर्मचारी के नाम 9 महीने तक निकलता रहा वेतन, CMHO और लेखापाल निलंबित

डिजिटल डेस्क, राजगढ़। राजगढ़ स्वास्थ्य विभाग में एक मृत सफाईकर्मी के नाम पर करीब नौ महीने तक वेतन निकालने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डा. शोभा पटेल और सीएमएचओ कार्यालय के लेखापाल दिनेश पारीक को निलंबित कर दिया है। जांच में दोनों के साथ एक सेवानिवृत्त कर्मचारी रामगोपाल नारेडा को भी मामले में दोषी पाया गया है।

मौत की सूचना के बाद भी जारी होता रहा वेतन मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढाबला में पदस्थ सफाई कर्मचारी सुमित्रा बाई से जुड़ा है। उनका 18 जनवरी 2025 को निधन हो गया था। केंद्र के चिकित्सा अधिकारी ने 28 जनवरी को पत्र के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को उनकी मृत्यु की सूचना दे दी थी। जनवरी के उपस्थिति पत्रक से भी उनका नाम हटा दिया गया था।

इसके बावजूद सीएमएचओ कार्यालय से सुमित्रा बाई के नाम पर 14,844 रुपये मासिक वेतन जारी होता रहा। यह सिलसिला अक्टूबर 2025 तक चलता रहा। यानी मृत्यु के बाद भी करीब नौ महीने तक उनके नाम पर वेतन आहरित किया गया।