नाबालिग प्रेमिका का सिर काटकर जंगल में फेंका, भागते समय ट्रक की टक्कर में मारा गया सनकी आशिक; राजगढ़ में खौफनाक मामला

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 17 साल की लड़का सिर काटकर जंगल में फेंक दिया गया।

पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की की हत्या के कुछ ही घंटों बाद, आरोपी युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार को ब्यावरा के जंगल से लड़की का शव बरामद किया गया। उसका सिर धड़ से लगभग 50 फीट दूर मिला।

प्रेमिका का सिर काटकर भागा आशिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक की पहचान अंकित मालवीय के नाम से हुई है। लड़की उससे मिलने के लिए करेड़ी से राजगढ़ आई थी, जिसके बाद वह उसे जंगल ले गया।

राजगढ़ के एसपी अमित टोलानी ने कहा कि जांच से पता चला है कि दोनों रिलेशनशिप में थे और लड़की की हत्या की गई थी, जबकि हत्या के आरोपी युवक की बाद में सड़क हादसे में मौत हो गई। हालांकि, हत्या की असल वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।