एक माह में तीसरी बार MP आ सकते हैं राहुल गांधी, उज्जैन में संगठन सृजन की लेंगे प्रगति रिपोर्ट; 100 रुपये अभियान का भी सूत्रपात
राहुल गांधी एक महीने में तीसरी बार मध्य प्रदेश का दौरा कर सकते हैं, जिसमें उनका उज्जैन जाना प्रस्तावित है। ...और पढ़ें
HighLights
राहुल गांधी का एक माह में तीसरा मध्य प्रदेश दौरा प्रस्तावित।
उज्जैन में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
प्रत्येक परिवार से 100 रुपये जुटाने का अभियान शुरू हो सकता है।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक महीने के भीतर तीसरी बार मध्य प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। उनका उज्जैन दौरा प्रस्तावित है, जहां वे कांग्रेस के ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इस दौरान संगठन सृजन अभियान की प्रगति की समीक्षा को सबसे अहम एजेंडा माना जा रहा है।
राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से यह जानकारी ले सकते हैं कि संगठन सृजन अभियान के तहत अब तक कितनी इकाइयों का गठन हुआ है, कितने पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और जमीनी स्तर पर संगठन कितना सक्रिय हुआ है। जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर पर संगठन की गतिविधियों से लेकर बूथ तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी चर्चा होने की संभावना है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी राहुल गांधी के उज्जैन दौरे के प्रस्तावित होने की पुष्टि की है। पार्टी स्तर पर दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
हर परिवार से 100 रुपये जुटाने का अभियान
उज्जैन दौरे के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के उस अभियान की शुरुआत भी कर सकते हैं, जिसके तहत पार्टी प्रत्येक परिवार से 100 रुपये की सहायता राशि जुटाएगी। कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 हजार परिवारों से संपर्क करने का लक्ष्य रखा है।
पार्टी के अनुसार, जुटाई गई राशि का इस्तेमाल संबंधित जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इस अभियान का मकसद केवल आर्थिक सहयोग जुटाना नहीं है, बल्कि इसके जरिए कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का घर-घर संपर्क भी बढ़ाना है।
संगठन सृजन की जमीनी हकीकत पर होगी नजर
राहुल गांधी की प्रस्तावित समीक्षा में यह देखा जा सकता है कि संगठन सृजन अभियान के तहत तैयार किया गया ढांचा कागजों से निकलकर जमीनी स्तर पर कितना सक्रिय हुआ है। जिला और ब्लॉक इकाइयों के गठन के बाद मंडलम और पंचायत स्तर तक संगठन की गतिविधियां, पदाधिकारियों की बैठकें, बूथ स्तर पर जनसंपर्क और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों की स्थिति समीक्षा का हिस्सा हो सकती है।
कांग्रेस ने प्रदेशभर के करीब 14 हजार मंडल, ब्लॉक और शहर अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य नए संगठनात्मक ढांचे को केवल नियुक्तियों तक सीमित रखने के बजाय पदाधिकारियों को संगठन संचालन और चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है।
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एक महीने में तीसरी बार MP आने की चर्चा
राहुल गांधी इससे पहले 19 सितंबर को 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर आए थे। इसके बाद एक अक्टूबर को वे बालाघाट पहुंचे और मृत आदिवासी बच्चों के परिजनों से मुलाकात की।
संगठन सृजन अभियान के तहत नवनियुक्त पदाधिकारियों से संवाद और पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन की स्थिति पर चर्चा के लिए राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे की चर्चा मई से ही चल रही थी। इससे पहले वे पिछले वर्ष अप्रैल में संगठन सृजन अभियान के शुभारंभ के लिए भोपाल आए थे और बाद में पचमढ़ी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल हुए थे।