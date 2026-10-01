32 आदिवासी बच्चों की मौत पर शोक जताने बालाघाट पहुंचे राहुल गांधी सिर्फ 33 मिनट रुके; संवाद में केवल स्थानीय विधायकों को किया शामिल

वैभव श्रीधर, जगला गांव (बालाघाट)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जगला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने कुपोषण और बीमारियों के कारण अपने बच्चों को खोने वाले बैगा जनजाति के लोगों से मुलाकात की। 32 बच्चों की मौत के 107 दिन बाद यहां पहुंचे राहुल गांधी ने केवल 33 मिनट आदिवासियों से बातचीत की। उनसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, रोजगार, कुपोषण और सरकारी योजनाओं के बारे में जाना।

सरकार पर साधा निशाना बता दें, 16 जून को प्रशासन ने जिले में खसरा, मलेरिया और कुपोषण से बच्चों की मौत की पुष्टि की थी। अब तक 32 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। मीडिया से चर्चा में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने यहां अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ऐसा लगा कि हिंदुस्तान के बीच में ही भारत और राज्य की सरकार नहीं है। इस घटना को सरकारी विफलता करार देते हुए कहा कि वह इस गंभीर मामले और आदिवासियों की दुर्दशा को लोकसभा में प्रमुखता से उठाएंगे।

संवाद में स्थानीय विधायक रहे शामिल संवाद के दौरान राहुल गांधी के साथ स्थानीय बैहर विधायक संजय उइके, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, पूर्व विधायक हिना कांवरे, डिंडौरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी दूर खड़े रहे।

यहां की स्थिति देखकर दुख हुआ, सरकार बनने पर मदद करेंगे राहुल गांधी ने कहा कि बहुत सारे बच्चों की मृत्यु कुपोषण और अन्य बीमारियों के कारण हुई है, लेकिन अभी तक आधे लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। आदिवासियों की जमीन, वन अधिकार, मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार बनते ही मदद करेंगे।

राहुल ने भाजपा सरकार द्वारा विकास के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो वह गायब हो जाती है। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी और पोषण आहार अनुदान को लेकर कहा कि अगर सरकार प्रदेश में दो योजनाएं चला रही है तो लोगों को दोनों का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन केवल एक का ही दिया जा रहा है। आदिवासी हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं, इसलिए इन्हें देश में जगह और सुविधाएं मिलनी चाहिए।