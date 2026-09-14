'आपकी सामूहिक आवाज...', राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए युवाओं को न्यौता; इंदौर में 19 को होगी होगी सीधी बातचीत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 19 सितंबर इंदौर आ रहे हैं। वह यहां पर छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानेंगे। उन्होंने युवाओ से अपने ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था से परेशान युवाओं के अनुभव, समस्याएं और बदलाव की मांग सामने रखने का मंच है।

राहुल गांधी ने सोमवार को अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वह 19 सितंबर को इंदौर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे छात्रों से मिलना, उनकी बात सुनना और उनके अनुभव जानना चाहते हैं। उन्होंने उन छात्रों से खास तौर पर जुड़ने की अपील की, जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से परेशान हैं और इसमें बदलाव चाहते हैं।

‘आपकी बात सुनी जाएगी, मिलकर बदलाव की शुरुआत करेंगे’ राहुल गांधी ने कहा कि ‘छात्रों की गूंज’ छात्रों की सामूहिक आवाज को सामने लाने और बदलाव की शुरुआत करने का अवसर है। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से साझा किए गए लिंक के जरिए पंजीयन करने और बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।