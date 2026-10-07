अभिनेता रघुवीर यादव को मिलेगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, खंडवा में 12-13 अक्टूबर को सजेगी सुरों की महफिल

डिजिटल डेस्क, खंडवा। अभिनय के क्षेत्र में अपने बहुआयामी योगदान के लिए अभिनेता रघुवीर यादव को वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की ओर से महान गायक-अभिनेता किशोर कुमार की स्मृति में खंडवा में दो दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह और गीत-संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है।

12 और 13 अक्टूबर को पुलिस ग्राउंड में होने वाले इस आयोजन में पहले दिन स्थानीय युवा कलाकार किशोर कुमार के सदाबहार गीतों से समां बांधेंगे, जबकि दूसरे दिन रघुवीर यादव को राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। इसके बाद मुंबई के प्रसिद्ध गायक सुदेश भोंसले और उनके साथी कलाकार गीत-संगीत की प्रस्तुति देंगे।

12 अक्टूबर को ‘ये शाम मस्तानी’ से होगी शुरुआत दो दिवसीय समारोह की शुरुआत 12 अक्टूबर की शाम सात बजे ‘ये शाम मस्तानी’ गीत-संगीत संध्या से होगी। इसमें खंडवा के युवा गायक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के जरिए किशोर कुमार को संगीतमय श्रद्धांजलि देंगे। कार्यक्रम में सुनील शर्मा, संध्या ग्रेवाल, अंकुश पटेल, रजत लाड़, रोशनी पहलवान और पूजा पुरा अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप जैन करेंगे।