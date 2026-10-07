भोपाल में जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट में बवाल, बैरिकेड फांदकर घुसे युवाओं को रोका तो पुलिस से भिड़े; फेंकी कुर्सियां

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में मुख्यमंत्री के युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति के बीच कुछ युवा बैरिकेड फांदकर घुसने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवाओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते कुर्सियां फेंकी जाने लगीं। करीब 10 मिनट तक मौके पर हंगामे की स्थिति बनी रही।

20 हजार युवाओं के लिए आयोजित था कार्यक्रम मंगलवार को लाल परेड मैदान में सीएम यूथ कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में जुबिन नौटियाल के साथ रॉक बैंड कबीर कैफे की प्रस्तुति भी प्रस्तावित थी। प्रदेशभर से करीब 20 हजार युवाओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में भोपाल के छात्र-छात्राएं और अन्य युवा भी प्रस्तुति देखने पहुंचे थे।

एलईडी पर चढ़ गए 30-40 युवा जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति शुरू होने के दौरान कुछ युवा प्रेस सेक्टर की बैरिकेडिंग फांदकर अंदर घुसने लगे। बताया गया कि करीब 30 से 40 युवा एलईडी स्क्रीन के ढांचे पर चढ़ गए। इससे किसी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने उन्हें नीचे उतारने और वहां से हटाने की कोशिश शुरू की।

मंच से जुबिन नौटियाल ने भी युवाओं से नीचे उतरने और सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की, लेकिन स्थिति तुरंत सामान्य नहीं हुई। इसलिए भड़के युवा पुलिस ने एक युवक को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पुलिसकर्मी उसे बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गए। इस पर वहां मौजूद अन्य युवा आक्रोशित हो गए और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने लगे।