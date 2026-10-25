'मन की बात' में गूंजी MP की शिवानी की कहानी, अंतिम विदाई पर मिला था गार्ड ऑफ ऑनर

डिजिटल डेस्क, नर्मदापुरम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की शिवानी का उल्लेख किया। शिवानी के अंगदान से तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिला। प्रधानमंत्री ने आईआईटी मद्रास में ‘सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर’ के उद्घाटन का संदर्भ देते हुए कहा कि मस्तिष्क से जुड़े उन्नत शोध में अंगदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिवानी की कहानी अंगदान के महत्व और एक कठिन समय में परिवार के मानवीय फैसले की मिसाल बन गई है।

सलकनपुर दर्शन को जाते वक्त हुआ हादसा नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी क्षेत्र के खापाखुर्द गांव की रहने वाली 30 वर्षीय विलासा टांटी शर्मा, जिन्हें शिवानी के नाम से जाना जाता था, 10 अक्टूबर को सलकनपुर माता के दर्शन के लिए निकली थीं। इसी दौरान वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं।

हादसे में गंभीर रूप से घायल शिवानी को उपचार के लिए भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने 14 अक्टूबर को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इस कठिन परिस्थिति में उनके स्वजन ने अंगदान की सहमति देकर दूसरों की जिंदगी बचाने का फैसला किया।