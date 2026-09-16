'काजी कैंप में मिसाइल अटैक...' पर ओवैसी-रामेश्वर शर्मा आमने-सामने; अब 'माई-अब्बा' तक पहुंची जुबानी जंग

डिजिटल डेस्क, भोपाल। शहर की मुस्लिम बहुल बस्ती काजी कैंप को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच ‘जुबानी जंग’ अब मां-बाप तक पहुंच गई है। ओवैसी ने मंगलवार को भोपाल में चुनौती देते हुए कहा था कि अगर माई के लाल हो तो काजी कैंप की ओर मिसाइल लांच करके दिखाओ।

साथ ही उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध करते हुए आरएसएस की नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा था। ओवैसी ने यह भी कहा कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर अकेले काजी कैंप में खड़े होकर बलिदान होने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं।

मिसाइल बयान पर घमासान दरअसल भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने करोंद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि करोंद चौराहे से मिसाइल काजी कैंप में गिराई जा सकती है। विवाद बढ़ने के बाद रामेश्वर शर्मा ने सफाई दी थी कि उनका इशारा भोपाल की मुस्लिम बस्ती नहीं, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित काजी कैंप की ओर था।