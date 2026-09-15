AIMIM चीफ ओवैसी का UCC पर हमला: भोपाल में बोले- गैर हिंदुओं पर 'हिंदू' कानून थोप रही सरकार
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को 'हिंदू कानून' बताया और कहा कि यह गैर-हिंदुओं ...और पढ़ें
HighLights
ओवैसी ने यूसीसी को गैर-हिंदुओं पर थोपा गया 'हिंदू कानून' बताया।
कहा, यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है।
यूसीसी का उद्देश्य मुसलमानों की धार्मिक पहचान मिटाना है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद सीट से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को हिंदू कानून बताया है। भोपाल पहुंचे ओवैसी ने कहा कि यूसीसी के नाम पर सरकार गैर हिंदुओं पर हिंदू कानून थोप रही है। यह नागरिकों खासकर अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
'धाराओं में फर्क, बाकी प्रावधान वही'
कोहेफिजा इलाके में स्थित एआईएमआईएम कार्यालय में मंगलवार देर शाम पत्रकारों से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड से शुरू हुई समान नागरिक संहिता अब गुजरात, असम और मध्यप्रदेश तक पहुंच गई है।
ओवैसी ने कहा कि तीनों कानूनों को हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू विवाह कानून तथा हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण से संबंधित कानून को सामने रखकर देखें तो पता चलेगा कि बस धाराओं का फर्क है, शेष सारे प्रावधान वही रखे गए हैं। यह पूरी तरह गलत है।
यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ
ओवैसी ने यूसीसी का विरोध करते हुए कहा कि एक धर्म के कानून को दूसरे धर्म के लोगों पर लागू करना समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। ऐसा केवल 18 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, ताकि अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान को खत्म कर दिया जाए। ताकि समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी केवल नाममात्र की रह जाए।
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ओवैसी ने पुराने भोपाल में स्थित मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया है।