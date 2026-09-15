AIMIM चीफ ओवैसी का UCC पर हमला: भोपाल में बोले- गैर हिंदुओं पर 'हिंदू' कानून थोप रही सरकार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद सीट से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को हिंदू कानून बताया है। भोपाल पहुंचे ओवैसी ने कहा कि यूसीसी के नाम पर सरकार गैर हिंदुओं पर हिंदू कानून थोप रही है। यह नागरिकों खासकर अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

'धाराओं में फर्क, बाकी प्रावधान वही' कोहेफिजा इलाके में स्थित एआईएमआईएम कार्यालय में मंगलवार देर शाम पत्रकारों से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड से शुरू हुई समान नागरिक संहिता अब गुजरात, असम और मध्यप्रदेश तक पहुंच गई है।

ओवैसी ने कहा कि तीनों कानूनों को हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू विवाह कानून तथा हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण से संबंधित कानून को सामने रखकर देखें तो पता चलेगा कि बस धाराओं का फर्क है, शेष सारे प्रावधान वही रखे गए हैं। यह पूरी तरह गलत है।