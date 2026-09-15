कर्नल सोफिया विवाद में मंत्री विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं, MP सरकार सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, भोपाल। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम की जानकारी देशवासियों के सामने लाने की जिम्मेदारी निभाने वाली सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देने की रिपोर्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट को देगी।

कैबिनेट की अनुशंसा पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल द्वारा लगाई गई मुहर का गृह विभाग ने अपने स्तर पर भी परीक्षण कराकर आदेश प्रारूप मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा है। एक-दो दिन में हरी झंडी मिलते ही गृह विभाग अभियोजन की स्वीकृति न दिए जाने संबंधी आदेश जारी करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेजेगा।

यह था मामला मंत्री विजय शाह ने 11 मई 2025 को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने (आतंकियों ने) कपड़े उतार-उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उन्हीं की बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। उनके इस बयान पर खूब बवाल मचा।