दिग्विजय सिंह की यात्रा में स्कूली बच्चों के इस्तेमाल की शिकायत, NHRC ने MP के मुख्य सचिव व DGP को भेजा नोटिस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की उज्जैन से अयोध्या तक निकाली जा रही ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों से राजनीतिक नारे लगवाने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की पीठ के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश की सीमा में यात्रा के दौरान बच्चों को शामिल कर उनसे राजनीतिक नारे लगवाए गए। इस संबंध में वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने की बात भी शिकायत में कही गई है।