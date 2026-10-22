MP के सोनेवानी टाइगर कॉरिडोर की बदलेगी तस्वीर, अभयारण्य नहीं अब कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की तैयारी; बाघों की राह होगी सुरक्षित

राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए बालाघाट जिले के सोनेवानी टाइगर कॉरिडोर को कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की तैयारी की जा रही है। लालबर्रा क्षेत्र में स्थित करीब 163.195 वर्ग किलोमीटर के इस वन क्षेत्र को संरक्षण का नया दर्जा मिलने से वन्यजीवों के प्राकृतिक रहवास और उनके आवाजाही के रास्तों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि इस व्यवस्था में आसपास की खदानों को बंद करने और गांवों को विस्थापित करने की नौबत भी नहीं आएगी।

शासन ने सोनेवानी को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्ताव साकार होने पर यह मध्य प्रदेश का तीसरा कंजर्वेशन रिजर्व होगा। इससे पहले बैतूल जिले में ताप्ती और विदिशा जिले में कागपुर कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं।

अभयारण्य बनाने की योजना क्यों बदली? सोनेवानी को पहले अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन आसपास संचालित खदानों के मालिकों की आपत्तियों के चलते इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अभयारण्य बनने की स्थिति में प्रस्तावित इको-सेंसिटिव जोन के दायरे में ये खदानें आ रही थीं। इसके अलावा, वन क्षेत्र के भीतर बसे कई गांवों के विस्थापन की आशंका भी थी।

इन चुनौतियों को देखते हुए अब कंजर्वेशन रिजर्व का विकल्प चुना जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत वन्यजीवों के आवास और उनके कॉरिडोर के संरक्षण पर ध्यान दिया जा सकेगा, वहीं आसपास की खदानों और स्थानीय गांवों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।

163 वर्ग किमी क्षेत्र में वन्यजीवों के संरक्षण पर जोर सोनेवानी टाइगर कॉरिडोर को कंजर्वेशन रिजर्व बनाने का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना और उनके आवागमन में आने वाली बाधाओं को कम करना है। इसके साथ ही मानवीय गतिविधियों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए संरक्षण आधारित प्रबंधन की व्यवस्था विकसित की जाएगी।