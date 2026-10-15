MP में मौसम का यू-टर्न: उत्तर-पूर्वी इलाकों में छाए बादल; ग्वालियर-शिवपुरी समेत सात जिलों में बौछारें पड़ने के आसार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में दिन के समय गर्मी और रात में हल्की ठंड के बीच मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। उत्तरी पाकिस्तान से आ रहा पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम प्रणाली सक्रिय हो गई है। ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड के कई इलाकों में बादल छाने लगे हैं, जिससे रात के तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र ने 15 से 17 अक्टूबर तक प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम में इस बदलाव का असर अगले तीन दिनों तक बने रहने का अनुमान है।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञानी बीएस यादव के मुताबिक, गुरुवार 15 अक्टूबर को मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुरकलां जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।