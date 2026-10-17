MP Weather: वेदर सिस्टम का असर, राजगढ़-नीमच समेत 21 जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में छुटपुट फुहारों का जारी है, वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 21 जिलों में कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का अनुमान जताया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

ग्वालियर-चंबल में गिरा पारा मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं-कहीं बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के अन्य संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। ग्वालियर और चंबल संभाग में अधिकतम तापमान में 2.4 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई। चंबल संभाग में तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री तक नीचे रहा, जबकि ग्वालियर संभाग में यह सामान्य से 2 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। इसके विपरीत, इंदौर संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री तक अधिक रहा। प्रदेश के शेष संभागों में तापमान सामान्य के आसपास बना रहा।

झारड़ा में 10 मिमी बारिश शनिवार सुबह 8:30 बजे तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार, उज्जैन जिले के झारड़ा में सर्वाधिक 10 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा विजयपुर में 8 मिमी, सबलगढ़ में 6 मिमी और धार में 3.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

इन जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग के भोपाल केंद्र ने अगले 24 घंटों के दौरान राजगढ़, आलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई है।