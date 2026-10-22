MP Weather: मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम, 17 जिलों में बारिश के आसार; सीहोर में 59 किमी की रफ्तार से चली हवा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी है। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं-कहीं बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 17 जिलों में कहीं-कहीं वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी परेशानी बढ़ा सकती हैं।

देवास और शाजापुर में गिरा पानी मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को प्रदेश के देवास जिले में सबसे ज्यादा 32 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शाजापुर जिले के कालापीपल में 26 मिमी, शुजालपुर में 25 मिमी, गुलाना में 22 मिमी और शाजापुर में 11 मिमी वर्षा हुई। बारिश के कारण इन इलाकों में मौसम का मिजाज बदला रहा।

इन 17 जिलों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, आलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर और सागर जिलों में कहीं-कहीं बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

सीहोर में चली आंधी प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान गरज-चमक वाले मौसम के बीच कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चलीं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सीहोर में हवा की अधिकतम रफ्तार 59 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। आगर में 33 किमी प्रति घंटा और छिंदवाड़ा में 30 किमी प्रति घंटा की गति से हवाएं चलीं।

नर्मदापुरम सबसे गर्म, कटनी में सबसे कम तापमान तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। वहीं, कटनी जिले के करौंदी में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों में शहडोल संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान में 3.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। रीवा संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री तक नीचे रहा। इसके उलट भोपाल, नर्मदापुरम और उज्जैन संभागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। अन्य संभागों में तापमान सामान्य के आसपास बना रहा।